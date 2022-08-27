يخوض آرسنال مواجهة ديربي لندني مع ضيفه فولهام اليوم السبت لحساب مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) يحتضنها ملعب الإمارات.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وصاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium القطرية.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس.