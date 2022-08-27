يخوض آرسنال مواجهة ديربي لندني مع ضيفه فولهام اليوم السبت لحساب مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) يحتضنها ملعب الإمارات.
وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وصاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium القطرية.
تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):
المدرب: ميكيل آرتيتا.
حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.
خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس.
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)