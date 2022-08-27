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تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 27 آب / أغسطس 2022 - 07:05
ساكا وأوديغارد يقودان آرسنال اليوم (المصدر: أ ف ب)
ساكا وأوديغارد يقودان آرسنال اليوم (المصدر: أ ف ب)

يخوض آرسنال مواجهة ديربي لندني مع ضيفه فولهام اليوم السبت لحساب مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) يحتضنها ملعب الإمارات.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وصاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium القطرية.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.
خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس.

كلمات دالة:آرسنالفولهامالدوري الإنجليزي

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