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تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 23-24

تاريخ النشر: 26 آب / أغسطس 2023 - 08:40
آرسنال يلاقي فولهام اليوم (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
آرسنال يلاقي فولهام اليوم (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

يستضيف آرسنال خصمه فولهام في لقاء ديربي لندني مرتقب يحتضنه ملعب الإمارات يوم السبت ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل آرتيتا

  • حراسة المرمى: آرون رامزدايل

  • الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو، ويليام ساليبا، بين وايت، توماس بارتي

  • الوسط: كاي هافيرتز، ديكلان رايس، مارتن أوديغارد

  • الهجوم: غابرييل مارتينيلي، إيدي نكيتيا، بوكايو ساكا

كلمات دالة:آرسنالفولهامالدوري الإنجليزي

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