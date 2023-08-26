تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 23-24

يستضيف آرسنال خصمه فولهام في لقاء ديربي لندني مرتقب يحتضنه ملعب الإمارات يوم السبت ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل آرتيتا