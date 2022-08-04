تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام كريستال بالاس في افتتاح الدوري الإنجليزي

تنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة حين يحل آرسنال ضيفاً على جاره اللندني كريستال بالاس على ملعب سيلهيرست بارك لحساب المرحلة الأولى من المسابقة.

وستقام مباراة الديربي اللندني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديغارد، توماس بارتي، غرانيت جاكا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل جيزوس، غابرييل مارتينيلي.