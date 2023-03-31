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تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليدز في الدوري الإنجليزي 22-23

تاريخ النشر: 31 آذار / مارس 2023 - 01:41
آرسنال يواجه ليدز يونايتد يوم السبت (المصدر: أ ف ب)
آرسنال يواجه ليدز يونايتد يوم السبت (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستقبل آرسنال خصمه ليدز يونايتد على أرضية ملعب الإمارات يوم السبت في لقاء مهم لحساب الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل الغانرز صدارة الترتيب العام برصيد 69 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل
خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو، غابرييل ماغالاييس، روب هولدينغ، بين وايت.
خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت تشاكا، غابرييل مارتينيلي، مارتن أوديغارد، بوكايو ساكا.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس.

كلمات دالة:آرسنالليدز يونايتدالدوري الإنجليزي

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