تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه آرسنال غريمه ليستر سيتي اليوم الأحد على ملعب الإمارات في مباراة مهمة وقوية ستجمعهما على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين صاحبي المركزين الخامس والثاني عشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم ضمن الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بين وايت، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.

خط الوسط: غرانيت جاكا، توماس بارتي، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.