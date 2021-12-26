تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام نوريتش اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل آرسنال ضيفاً اليوم الأحد على غريمه نوريتش سيتي في لقاء لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يحتضنه ملعب كارو رود.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ويحتل الغانرز المركز الرابع برصيد 32 نقطة، فيما يقبع نوريتش سيتي في مؤخرة الترتيب برصيد 10 نقاط فقط.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام نوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بين وايت، غابرييل، كيران تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.