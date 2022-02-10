تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل آرسنال ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه ولفرهامبتون في لقاء مهم يشهده ملعب مولينو ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الغانرز المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الثامن بفارق نقطتين من نفس عدد المباريات.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بين وايت، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.

خط الوسط: غرانيت جاكا، توماس بارتي، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.