تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يتحدى آرسنال ضيفه ولفرهامبتون اليوم الخميس على أرضية ملعب الإمارات في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الغانرز المركز السادس برصيد 42، يليه الذئاب مباشرة في المركز السابع بفارق نقطتين.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بين وايت، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.