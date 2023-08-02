تعرف على تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

يستضيف نادي آرسنال الإنجليزي اليوم نظيره موناكو الفرنسي على أرضية ملعب "الإمارات" في لقاء ودي وتحضيري من جانب الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد الشهر الحالي.

اللقاء من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD.

تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023