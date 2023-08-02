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تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 02 آب / أغسطس 2023 - 12:17
تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023
تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023 (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

تعرف على تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

يستضيف نادي آرسنال الإنجليزي اليوم نظيره موناكو الفرنسي على أرضية ملعب "الإمارات" في لقاء ودي وتحضيري من جانب الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد الشهر الحالي.

اللقاء من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD.

تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام موناكو في المباراة الودية 2023

  • حراسة المرمى: رامسديل

  • خط الدفاع: تومياسو ، جابرييل ، ساليبا ، تيمبير

  • خط الوسط: ديكلان رايس ، كاي هافيرتز ، أوديغارد

  • خط الهجوم: مارتينيلي ، نيكيتياه ، بوكايو ساكا

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