تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الليغا

يخوض أتلتيكو مدريد رابع الترتيب مباراة قمة اليوم السبت أمام مستضيفه إشبيلية صاحب المركز الثاني على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فيليبي، خوسيه ماريا خيمينز، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كوكي، رودريغو دي بول، توماس ليمار، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: آنخيل كوريا، لويس سواريز.