تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام غرناطة اليوم في الليغا

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على غريمه غرناطة اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة للدوري الإسباني (الليغا) يقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق محمد بركات.

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي غرناطة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 3-5-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماريو هيرموسو، جيوفري كوندوغبيا، فيليبي.

خط الوسط: كيران تريبيير، رودريغو دي بول، كوكي، توماس ليمار، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، لويس سواريز.