تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام فياريال في الدوري الإسباني

يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال اليوم الأحد في لقاء صعب يحتضنه ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين صاحب المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وصاحب المركز السادس بنفس الرصيد في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 3-5-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، آكسيل فيتسيل، راينيلدو.

خط الوسط: ناهويل مولينا، ماركوس يورينتي، كوكي، توماس ليمار، ساول نيغيز.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، ألفارو موراتا.