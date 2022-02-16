تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام ليفانتي اليوم في الليغا

يلاقي أتلتيكو مدريد ضيفه ليفانتي مساء اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من منافسات المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإسباني ستجمع بينهما على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتقام المواجهة المهمة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام ليفانتي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، راينالدو ماندافا.

خط الوسط: آنخيل كوريا، رودريغو دي بول، كوكي، توماس ليمار.

خط الهجوم: جواو فيليكس، ماتيوس كونيا.