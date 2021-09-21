تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة لمواجهة خيتافي اليوم في الليغا

يلتقي أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب مع مستضيفه خيتافي التاسع عشر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

ويخوض الروخيبلانكوس اللقاء دون خدمات جواو فيليكس الموقوف، إضافة لابتعاد كوكي وجيوفري كوندوغبيا وتوماس ليمار بداعي الإصابة.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينز، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: كيران تريبيير، ماركوس يورينتي، هيكتور هيريرا، رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، لويس سواريز.