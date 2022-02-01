تشكيلة أوروغواي المتوقعة أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022

يترقب منتخب أوروغواي مواجهته أمام نظيره الفنزويلي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء على ملعب سينتيناريو ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويحتل الألباسيليستي المركز الخامس على سلم الترتيب العام برصيد 19 نقطة، فيما يقبع الفنزويليون في المركز العاشر والأخير برصيد 10 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق نوفل باشي.

تشكيلة أوروغواي المتوقعة أمام فنزويلا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: دييغو ألونسو.

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت.

خط الدفاع: رونالد آراوخو، دييغو غودين، خوسيه ماريا خيمينيز، ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط: فاكوندو بيليستري، رودريغو بينتانكور، ماورو آرامباري، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: إيدينسون كافاني، لويس سواريز.