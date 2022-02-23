تشكيلة أياكس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه أياكس الهولندي مستضيفه بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء على ملعب دا لوز ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة القوية والمهمة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: إيريك تين هاغ.

حراسة المرمى: ريمكو باسفير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، بير شورس، ليساندرو مارتينيز، دايلي بليند.

خط الوسط: إيدسون ألفاريز، دايفي كلاسين، أنتوني، ستيفين بيرغوايس.

خط الهجوم: دوشان تاديتش، سيباستيان هالر.