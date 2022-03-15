تشكيلة أياكس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري الأبطال

يستضيف أياكس الهولندي غريمه بنفيكا البرتغالي على ملعب يوهان كرويف آرينا اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في البرتغال.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق محمد بركات.

تشكيلة أياكس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: إيريك تين هاغ.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، جوراين تيمبر، ليساندرو مارتينيز، دايلي بليند.

خط الوسط: دايفي كلاسين، ريان غرافينبيرخ، أنتوني، ستيفان بيرغوايس، دوشان تاديتش.

خط الهجوم: سيباستيان هالر.