يخوض أي سي ميلان حامل اللقب المتعثر مواجهة مهمة اليوم حين يستضيف تورينو على أرضية ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق حازم عبد السلام.

تشكيلة أي سي ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ستيفانو بيولي

حراسة المرمى: سيبيريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: ماك ثياو، سيمون كيير، بيير كالولو.

خط الوسط: تيو هيرنانديز، رادي كرونيتش، ساندرو تونالي، توماسو بوبيغا، دافيدي كالابريا.

خط الهجوم: رافاييل لياو، أوليفييه جيرو.