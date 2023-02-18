تشكيلة أي سي ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف مونزا خصمه أي سي ميلان حامل اللقب اليوم السبت في مواجهة صعبة يشهدها ملعب يو باور لحساب الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.

يحتل الروسونيري المركز الخامس برصيد 41 نقطة من 22 مباراة، فيما يقبع مونزا في المركز التاسع برصيد 29 نقطة من 22 لقاء.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق محمد حسين اضرضور.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: سيبيريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: ماك ثياو، سيمون كيير، بيير كالولو.

خط الوسط: تيو هيرنانديز، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، أليكسيس سايلميكرز.

خط الهجوم: رافاييل لياو، براهيم دياز، أوليفييه جيرو.