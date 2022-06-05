يلتقي منتخب إسبانيا مع مستضيفه التشيكي اليوم الأحد على ملعب إيدين آرينا في براغ ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين الماتادور ومستضيفه في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، دييغو يورينتي، باو توريس، جوردي آلبا.

خط الوسط: كوكي، سيرجيو بوسكيتس، ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، بابلو سارابيا.