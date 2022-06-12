يخوض منتخب إسبانيا مواجهة صعبة أمام نظيره التشيكي اليوم على ملعب لا روزاليدا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A2 لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين ثاني المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ونظيره صاحب المركز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيريك غارسيا، إينيغيو مارتينيز، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: كوكي، رودري، كارلوس سولير.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، فيران توريس، داني أولمو.