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تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 12 حزيران / يونيو 2022 - 10:41
إسبانيا تتحدى التشيك اليوم (المصدر: أ ف ب)
إسبانيا تتحدى التشيك اليوم (المصدر: أ ف ب)

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة صعبة أمام نظيره التشيكي اليوم على ملعب لا روزاليدا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A2 لدوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين ثاني المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ونظيره صاحب المركز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيريك غارسيا، إينيغيو مارتينيز، ماركوس ألونسو.
خط الوسط: كوكي، رودري، كارلوس سولير.
خط الهجوم: ماركو آسينسيو، فيران توريس، داني أولمو.

كلمات دالة:منتخب إسبانيامنتخب التشيكدوري الأمم الأوروبية

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