يخوض منتخب إسبانيا مواجهة صعبة أمام نظيره التشيكي اليوم على ملعب لا روزاليدا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A2 لدوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة بين ثاني المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ونظيره صاحب المركز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):
المدرب: لويس إنريكي.
حراسة المرمى: روبرت سانشيز.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيريك غارسيا، إينيغيو مارتينيز، ماركوس ألونسو.
خط الوسط: كوكي، رودري، كارلوس سولير.
خط الهجوم: ماركو آسينسيو، فيران توريس، داني أولمو.
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)