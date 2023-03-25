البوابة - يستضيف منتخب إسبانيا خصمه النرويجي ليلة السبت على أرضية ملعب لا روزاليدا في افتتاح مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام النرويج اليوم في تصفيات يورو 2024
المدرب: لويس دي لا فوينتي
حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، آيمريك لابورت، إينيغو مارتينيز، داني كارفاخال.
خط الوسط: داني سيبايوس، رودي، غافي.
خط الهجوم: داني أولمو، ألفارو موراتا، ميكيل أويارزابال
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