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تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام النرويج اليوم في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 25 آذار / مارس 2023 - 11:06
منتخب إسبانيا (المصدر: أ ف ب)
منتخب إسبانيا (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف منتخب إسبانيا خصمه النرويجي ليلة السبت على أرضية ملعب لا روزاليدا في افتتاح مشواره ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام النرويج اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: لويس دي لا فوينتي

حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، آيمريك لابورت، إينيغو مارتينيز، داني كارفاخال.
خط الوسط: داني سيبايوس، رودي، غافي.
خط الهجوم: داني أولمو، ألفارو موراتا، ميكيل أويارزابال

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