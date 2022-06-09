يخوض منتخب إسبانيا مواجهة مهمة اليوم الخميس حين يلاقي مستضيفه منتخب سويسرا على أرضية ملعب جنيف ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين الماتادور ثالث المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين ونظيره السويسري صاحب المركز الأخير الذي لم يجمع أي نقطة حتى الآن في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، باو توريس، إيريك غارسيا، جوردي آلبا.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، سيرجيو بوسكيتس، غافي.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، ألفارو موراتا، فيران توريس.