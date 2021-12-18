تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام أتلتيكو اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف إشبيلية ثاني الترتيب غريمه أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الرابع على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان ليلة اليوم السبت لحساب المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم ضمن الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جولين لوبيتيغي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: غونزالو مونتييل، جولز كوندي، دييغو كارلوس، لودفيغ أوغستنسين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، توماس ديلايني، خوان خوردان.

خط الهجوم: أليخاندرو غوميز، رافا مير، لوكاس أوكامبوس.