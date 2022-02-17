تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام دينامو زاغرب في الدوري الأوروبي

يتحدى إشبيلية الإسباني ضيفه دينامو زاغرب الكرواتي اليوم الخميس على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة المهمة مساء اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة إشبيلية المحتملة أمام دينامو زاغرب اليوم في بطولة الدوري الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جولين لوبيتيغي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جولز كوندي، دييغو كارلوس، كريم رقيق، ماركوس آكونيا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، توماس ديلايني، أليخاندرو غوميز.

خط الهجوم: يوسف النصيري، رافا مير، أنتوني مارسيال.