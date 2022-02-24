تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام زاغرب اليوم في الدوري الأوروبي

يحل إشبيلية الإسباني ضيفاً اليوم الخميس على دينامو زاغرب الكرواتي في لقاء يشهده ملعب ماكسيمير في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وحقق الفريق الأندلسي الفوز في مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف الأسبوع الماضي.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عادل خلو.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام دينامو زاغرب اليوم في الدوري الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جولين لوبيتيغي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جولز كوندي، دييغو كارلوس، ماركوس آكونيا.

خط الوسط: خوان خوردان، فيرناندو، إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، يوسف النصيري، رافا مير.