يتطلع إشبيلية ثاني الترتيب لتضييق الفارق بينه وبين ريال مدريد المتصدر حينما يحل ضيفاً على غريمه قاديش اليوم الاثنين ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد عبده.

ويحتل الفريق الأندلسي المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق 6 نقاط عن ريال الذي خاض بدوره 20 لقاء.

أما قاديش، فيقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام قاديش اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جولين لوبيتيغي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، نيمانيا غوديلي، فيرناندو ريجيس، لودوفيغ أوغستونسين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، توماس ديلايني، خوان خوردان.

خط الهجوم: أليخاندرو غوميز، رافا مير، لوكاس أوكامبوس.