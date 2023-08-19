بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعتاب اقتناص أول لقب في صفوف فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي الذي سيواجه مواطنه ناشفيل في نهائي كأس الدوريات فجر الأحد على أرضية ملعب جيوديس بارك.

تقام المباراة في تمام الساعة 04:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إنتر ميامي المتوقعة أمام ناشفيل في نهائي كأس الدوريات

المدرب: خيراردو مارتينو

حراسة المرمى: درايك كاليندر

الدفاع: جوردي آلبا، كمال ميلر، سيرجي كريفستوف، دي أندريه يدلين

الوسط: بينجامين كريماسكي، سيرجيو بوسكيتس، ديكسون آرويو

الهجوم: روبرت تايلور، جوسيف مارتينيز، ليونيل ميسي