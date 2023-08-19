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تشكيلة إنتر ميامي المتوقعة أمام ناشفيل في نهائي كأس الدوريات

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 06:10
ميسي يقود إنتر ميامي أمام ناشفيل (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
ميسي يقود إنتر ميامي أمام ناشفيل (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعتاب اقتناص أول لقب في صفوف فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي الذي سيواجه مواطنه ناشفيل في نهائي كأس الدوريات فجر الأحد على أرضية ملعب جيوديس بارك.

تقام المباراة في تمام الساعة 04:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إنتر ميامي المتوقعة أمام ناشفيل في نهائي كأس الدوريات

المدرب: خيراردو مارتينو

حراسة المرمى: درايك كاليندر
الدفاع: جوردي آلبا، كمال ميلر، سيرجي كريفستوف، دي أندريه يدلين
الوسط: بينجامين كريماسكي، سيرجيو بوسكيتس، ديكسون آرويو
الهجوم: روبرت تايلور، جوسيف مارتينيز، ليونيل ميسي

كلمات دالة:إنتر مياميناشفيلليونيل ميسيكأس الدوريات

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