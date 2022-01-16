يستعد إنتر ميلان حامل اللقب لمواجهة من العيار الثقيل اليوم الأحد حين يحل ضيفاً على أتالانتا في ملعب جيويس ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل النيراتزوري صدارة السيري آ برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، فيما يأتي أتالانتا في المركز الرابع برصيد 41 نقطة من 20 لقاء.

وتقام المواجهة المرتقبة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة (3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.