يواجه إنتر ميلان ضيفه إيمبولي اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني سيموني إنزاغي على تشكيلة يغيب عنها عدد من اللاعبين الأساسيين بهدف منحهم قسطاً من الراحة.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام إيمبولي اليوم في كأس إيطاليا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: يونوت رادو.

خط الدفاع: أندريا رانوكيا، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، ماتياس فيسينو، آرتورو فيدال، روبرتو غاليارديني، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، خواكين كوريا.