يلتقي إنتر ميلان حامل اللقب مع مستضيفه بولونيا اليوم الخميس على ملعب ريناتو دالارا في افتتاح منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل النيراتزوري صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، آرتورو فيدال، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز، لاوتارو مارتينيز.