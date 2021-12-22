يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه تورينو اليوم الأربعاء على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) لحساب منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

ويحتل إنتر صدارة الدوري برصيد 43 نقطة، فيما يقبع تورينو في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفن دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، روبرتو غاليارديني، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.