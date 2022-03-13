يحل إنتر ميلان حامل اللقب ضيفاً على تورينو اليوم الأحد في مباراة يشهدها ملعب تورينو الأولمبي ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام وصاحب المركز الحادي عشر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دانيلو دامبروسيو، ميلان شكرينيار، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، روبن غوسينس.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.