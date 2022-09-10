يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه تورينو اليوم السبت في مباراة يشهدها ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن مواجهات المرحلة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المواجهة بين ثامن الترتيب العام برصيد 9 نقاط، وصاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عصام عبده.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام تورينو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، روبن غوسينس.

خط الهجوم: خواكين كوريا، إيدين دجيكو.