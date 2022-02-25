يحل إنتر ميلان حامل اللقب ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه جنوى اليوم الجمعة ضمن المرحلة الـ 27 من منافسات بطولة الدوري الإيطالي في لقاء يشهده ملعب لويجي فيراري.

ويحتل النيراتزوري المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 54 نقطة، فيما يقبع جنوى في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام جنوى اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز، لاوتارو مارتينيز.