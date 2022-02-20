يتطلع إنتر ميلان لتحقيق انتصار ضروري على ضيفه ساسوولو حتى يستعيد صدارة الدوري الإيطالي حينما يلتقي الطرفان اليوم على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) لحساب المرحلة الـ 26 من البطولة.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب وصاحب المركز الثاني عشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ساسوولو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دانيلو دامبروسيو، ستيفان دي فراي، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، هاكان تشالهانوغلو، روبرتو غاليارديني، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز، لاوتارو مارتينيز.