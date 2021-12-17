يواجه إنتر ميلان صاحب الصدارة مستضيفه ساليرنيتنانا متذيل الترتيب اليوم الجمعة على ملعب آريكي ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة مساء اليوم الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة (19:45 بتوقيت غرينتش) ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.