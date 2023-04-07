تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يحل إنتر ميلان ضيفاً اليوم الجمعة على ساليرنيتانا لحساب الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق محمد الشامسي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: سيموني إنزاغي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو آتشيربي، ماتيو دارميان

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.