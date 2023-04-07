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تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

تاريخ النشر: 07 نيسان / أبريل 2023 - 11:01
إنتر ميلان يواجه ساليرنيتانا اليوم (المصدر: أ ف ب)
إنتر ميلان يواجه ساليرنيتانا اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يحل إنتر ميلان ضيفاً اليوم الجمعة على ساليرنيتانا لحساب الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق محمد الشامسي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: سيموني إنزاغي

حراسة المرمى: أندريه أونانا
خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو آتشيربي، ماتيو دارميان
خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.

كلمات دالة:إنتر ميلانالدوري الإيطاليساليرنيتانا

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