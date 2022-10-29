سيكون ملعب سان سيرو مسرحاً اليوم السبت لمواجهة إنتر ميلان وضيفه سامبدوريا لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين النيراتزوري سابع الترتيب العام برصيد 21 نقطة، وضيفه الذي يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، فرانشيسكو آتشيربي.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهانوغلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: خواكين كوريا، لاوتارو مارتينيز.