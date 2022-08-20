تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي

يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه سبيزيا على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين النيراتزوري الذي حقق الفوز في المواجهة الافتتاحية أمام ليتشي بهدفين لهدف وضيفه في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App بتعليق ميشيل سعد، وقناة أبو ظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام سبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، روبن غوسينس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.