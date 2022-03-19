  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 19 آذار / مارس 2022 - 09:57
إنتر ميلان مهدد بخسارة اللقب
إنتر ميلان مهدد بخسارة اللقب

يستضيف إنتر ميلان حامل اللقب غريمه فيورنتينا اليوم السبت على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب وصاحب المركز الثامن في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاعي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: دانيلو دامبروسيو، ميلان شكرينيار، أليساندرو باستوني.
خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، آرتورو فيدال، هاكان تشالهانوغلو، روبن غوسينس.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.

كلمات دالة:إنتر ميلانفيورنتيناالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...