يستضيف إنتر ميلان حامل اللقب غريمه فيورنتينا اليوم السبت على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب وصاحب المركز الثامن في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاعي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دانيلو دامبروسيو، ميلان شكرينيار، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، آرتورو فيدال، هاكان تشالهانوغلو، روبن غوسينس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.