يلاقي إنتر ميلان مستضيفه فيورنتينا اليوم السبت على أرضية ملعب آرتيميو فرانكي لحساب المرحلة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين النيراتزوري صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، والفيولا الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، فرانشيسكو آتشيربي.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهانوغلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: خواكين كوريا، لاوتارو مارتينيز.