تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام كالياري اليوم في الدوري الإيطالي

يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه كالياري اليوم الأحد على أرضية ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) لحساب المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

ومن المتوقع أن يغيب خواكين كوريا وأندريا رانوكيا وماتيو دارميان عن صفوف النيراتزوري في هذه المواجهة.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة اليوم أمام كالياري في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.