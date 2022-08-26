يواجه إنتر ميلان مستضيفه لاتسيو اليوم الجمعة على أرضية ملعب أولمبيكو في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين، وصاحب المركز الثامن برصيد 4 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هانداندوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريز، هاكان تشالهانوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.