  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 13 آب / أغسطس 2022 - 07:54
إنتر ميلان يتحدى ليتشي اليوم (المصدر: أ ف ب)
إنتر ميلان يتحدى ليتشي اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه إنتر ميلان اليوم السبت مستضيفه ليتشي الوافد الجديد على دوري الأضواء في مواجهة افتتاحية للموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 على ملعب فيا ديل ماري.

وتقام المباراة بين النيراتزوري الذي عزز صفوفه بالنجم البلجيكي روميلو لوكاكو وبعض التعاقدات الأخرى وليتشي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App بتعليق فارس عوض.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.
خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.

كلمات دالة:إنتر ميلانليتشيالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...