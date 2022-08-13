يواجه إنتر ميلان اليوم السبت مستضيفه ليتشي الوافد الجديد على دوري الأضواء في مواجهة افتتاحية للموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 على ملعب فيا ديل ماري.
وتقام المباراة بين النيراتزوري الذي عزز صفوفه بالنجم البلجيكي روميلو لوكاكو وبعض التعاقدات الأخرى وليتشي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة اللقاء عبر تطبيق ستارز بلاي Starz Play App بتعليق فارس عوض.
تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):
المدرب: سيموني إنزاغي.
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.
خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.
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