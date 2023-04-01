تشكيلة إنتر ميلان المحتملة لمواجهة فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يتصادم إنتر ميلان مع ضيفه الصعب فيورنتينا اليوم السبت في لقاء قوي يشهده ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: سيموني إنزاغي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو آتشيربي، ماتيو دارميان

خط الوسط: روبن غوسينس، هنريك مخيتاريان، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.