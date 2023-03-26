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تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام أوكرانيا اليوم في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 26 آذار / مارس 2023 - 10:20
جانب من استعدادات إنجلترا لمواجهة أوكرانيا اليوم (المصدر: أ ف ب)
جانب من استعدادات إنجلترا لمواجهة أوكرانيا اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف منتخب إنجلترا خصمه الأوكراني اليوم الأحد في مواجهة مهمة ستجري على أرضية ملعب ويمبلي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

يحتل فريق "الأسود الثلاثة" صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بعد فوزه على إيطاليا بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي، فيما لم يخض المنتخب الأوكراني أي لقاء حتى الآن.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام أوكرانيا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: غاريث ساوثغيت

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: بين تشيلويل، هاري ماغواير، جون ستونز، كايل ووكر.
خط الوسط: جود بيلينغهام، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.
خط الهجوم: هاري كين، جاك غريليش، بوكايو ساكا.

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