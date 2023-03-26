البوابة - يستضيف منتخب إنجلترا خصمه الأوكراني اليوم الأحد في مواجهة مهمة ستجري على أرضية ملعب ويمبلي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
يحتل فريق "الأسود الثلاثة" صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بعد فوزه على إيطاليا بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي، فيما لم يخض المنتخب الأوكراني أي لقاء حتى الآن.
تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام أوكرانيا اليوم في تصفيات يورو 2024
المدرب: غاريث ساوثغيت
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: بين تشيلويل، هاري ماغواير، جون ستونز، كايل ووكر.
خط الوسط: جود بيلينغهام، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.
خط الهجوم: هاري كين، جاك غريليش، بوكايو ساكا.
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