يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه الهنغاري (المجر) اليوم السبت ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، فيكايو توموري، هاري ماغواير، كيران تريبيير.

خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينغهام، جارود بوين، مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ.

خط الهجوم: هاري كين.