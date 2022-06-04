يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه الهنغاري (المجر) اليوم السبت ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):
المدرب: غاريث ساوثغيت.
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: ريس جيمس، فيكايو توموري، هاري ماغواير، كيران تريبيير.
خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينغهام، جارود بوين، مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ.
خط الهجوم: هاري كين.
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)