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تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 04 حزيران / يونيو 2022 - 11:41
إنجلترا تتحدى المجر اليوم (المصدر: أ ف ب)
إنجلترا تتحدى المجر اليوم (المصدر: أ ف ب)

يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه الهنغاري (المجر) اليوم السبت ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: ريس جيمس، فيكايو توموري، هاري ماغواير، كيران تريبيير.
خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينغهام، جارود بوين، مايسون ماونت، رحيم ستيرلينغ.
خط الهجوم: هاري كين.

كلمات دالة:منتخب إنجلترامنتخب المجردوري الأمم الأوروبية

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