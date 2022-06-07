يتطلع منتخب إيطاليا لتحقيق الفوز حين يستضيف منتخب المجر اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب دينو مانوتزي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A3 في دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين بطل أوروبا وضيفه العنيد في تمام الساعة 21:45، بعدما حقق المجريون الانتصار في الجولة الأولى على إنجلترا بنتيجة 1-0، فيما تعادل الآتزوري مع ألمانيا 1-1.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، جيانلوكا مانشيني، أليساندرو باستوني، كريستيانو بيراغي.

خط الوسط: دافيدي فراتيزي، بريان كريستانتي، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: ويلفريد غنونتو، جيانلوكا سكاماكا، لورينزو بيليغريني.