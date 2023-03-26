البوابة - يتطلع منتخب إيطاليا لتعويض كبوته في الجولة الأولى أمام إنجلترا حين يحل ضيفاً على منتخب مالطة اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وسقط بطل أوروبا على أرضه أمام فريق "الأسود الثلاثة" بهدف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الثالثة ليبقى رصيده خالياً من النقاط.

بدوره، خسر المنتخب المالطي مباراته الأولى أمام مستضيفه المقدوني الشمالي بالنتيجة ذاتها.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام مالطة اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: روبرتو مانشيني

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: إيمرسون بالميري، أليسو رومانيولي، جيورجيو سكالفيني، ماتيو دارميان.

خط الوسط: ماركو فيراتي، بريان كريستانتي، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: ويلفريد غنونتو، ماتيو ريتيغي، ماتيو بوليتانو.